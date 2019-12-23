Посол США в Германии: санкции против "Северного потока-2" является проевропейскими
Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag , опубликованном в воскресенье, 22 декабря.
"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент вместе высказывали сомнения относительно данного проекта", - сказал он.
По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.
Полос считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник имеет большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил Гренелл.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретар канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
- МИД России обнародовало заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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