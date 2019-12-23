Посол США в Германии: санкции против "Северного потока-2" является проевропейскими

23 декабря, 2019, 11:01

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag , опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент вместе высказывали сомнения относительно данного проекта", - сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря "очень проевропейским решением". Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

Полос считает, что санкции в отношении газопровода вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник имеет большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил Гренелл.