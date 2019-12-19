Суд отпустил фигуранта по "делу Альперина" из-под ночного ареста

19 декабря, 2019, 13:56

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила все меры предосторожности в отношении заместителя начальника столичной таможни, фигуранта "дела Альперина" Сергея Тупальского

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Укринформ.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила Тупальскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который назначил первая инстанция суда", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров.

Напомним, 29 ноября суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не бросать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.