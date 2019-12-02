Детективы НАБУ отказались от подарка Зеленского за задержание Альперина

2 декабря, 2019, 19:18

Об этом Зеленский заявил в видеообращении с беговой дорожки, обнародованном в Facebook

"Было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20, потом были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов - Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда , правда, его, скажем так, схватили НАБУшники", - рассказал Зеленский.

По словам президента, детективы НАБУ аргументировали отказ от подарка желанием избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.

"Но я им благодарен, самое главное, это они сделали подарок стране - арестовали этого человека", - добавил Зеленский.