Детективы НАБУ отказались от подарка Зеленского за задержание Альперина
2 декабря, 2019, 19:18
Президент Владимир Зеленский заявил, что детективы НАБУ отказались от подарка, который он предлагал за задержание бизнесмена Вадима Альперина
Об этом Зеленский заявил в видеообращении с беговой дорожки, обнародованном в Facebook .
"Было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20, потом были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов - Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда , правда, его, скажем так, схватили НАБУшники", - рассказал Зеленский.
По словам президента, детективы НАБУ аргументировали отказ от подарка желанием избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
"Но я им благодарен, самое главное, это они сделали подарок стране - арестовали этого человека", - добавил Зеленский.
- Напомним, ранее Зеленский обещал вознаграждение за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
- Узнав об этом, Альперин пришел к правоохранителям сам.
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