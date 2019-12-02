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Espreso.tvОбществоДетективы НАБУ отказались от подарка Зеленского за задержание Альперина

Детективы НАБУ отказались от подарка Зеленского за задержание Альперина

Президент Владимир Зеленский заявил, что детективы НАБУ отказались от подарка, который он предлагал за задержание бизнесмена Вадима Альперина
Об этом Зеленский заявил в видеообращении с беговой дорожки, обнародованном в Facebook .

"Было большое задержания на таможне, очень много обысков: сначала 30, потом еще 20, потом были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов -  Альперина. Я обратился к Украине и сказал: кто нам отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда , правда, его, скажем так, схватили НАБУшники", - рассказал Зеленский.

По словам президента, детективы НАБУ аргументировали отказ от подарка желанием избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.

"Но я им благодарен, самое главное, это они сделали подарок стране - арестовали этого человека", - добавил Зеленский.

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