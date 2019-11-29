Суд над Альпериным: прокуроры требуют залог в 288 миллионов

29 ноября, 2019, 17:10

В Высшем антикоррупционном суде выбирают меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV из зала заседаний.



Альперина подозревают в организации схемы по уменьшению пошлины на импортируемые товары, что вылилось в серьезные убытки для страны. Делал он это, по мнению следствия, с помощью украинских таможенников.



Прокуроры обвиняют Вадима Альперина преследовании правоохранителей, которые занимались следствием по его делу (контрабанда в Одессе), предложении взяток правоохранителям, судьям и прокурорам. По словам прокуроров САП, Альперин влиял почти на все правоохранительные органы в Украине.



Прокуроры настаивают на том, что предприниматель может скрываться из-за наличия гражданства Израиля, а также влиять на свидетелей и правоохранителей и сможет уничтожать документы, если его отпустить на свободу.



Сторона обвинения заявляет, что Альперин причастен к ряду фирм, которые по заниженным ценам ввозили товары в Украину. Сумма убытков от схемы, к которой причастны и сотрудники таможни, составила 77 млн гривен.



Также прокуроры утверждают, что подозреваемый получал "сливы" информации от должностных лиц Государственной казначейской службы, а также прокурора ГПУ, который за взятку обещал данные о течении расследования.



Альперину инкриминируют организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Таможенников, которые проходят по тому же делу и были задержаны несколько дней назад - злоупотребление служебным положением.



Перед окончанием речи обвинений прокуроры успели сообщить, что Альперин имел "письма расходов", где записывал суммы взяток судьям и правоохранителям. Так, в частности обвинение вспомнило дачу взятки судье бывшего Высшего админсуда Голяшкину.

По сумме обвинений прокуроры просят суд избрать Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога 288 млн грн.



Заседание несколько раз переносили, Альперин просил дождаться второго адвоката Андрея Федура, который находился на заседании по делу Пашинского. Впоследствии адвокат Янченко вызвал подзащитному "скорую", суд объявил перерыв до 14:00.



После перерыва приехал адвокат Андрей Федур. По его просьбе, Альперина выпустили из стеклянного бокса. "Даже во время Нюрнбергского процесса обвиняемые не сидели в клетке", - заявил адвокат.



Защита утверждает, что - "НАБУ грубо нарушило права гражданина Украины". Так адвокаты комментируют объявление имени лица, которое внесло залог за Альперина по делу о предложении взятки детектива НАБУ.



Адвокаты просят полностью отказать прокурорам и не назначать Альперину содержание под стражей с залогом. Просят освободить его из-под стражи в зале суда.