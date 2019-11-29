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Espreso.tvОбществоСуд арестовал Альперина, за которого Зеленский обещал "ценный подарок"

Суд арестовал Альперина, за которого Зеленский обещал "ценный подарок"


фото: РБК-Україна
Суд арестовал бизнесмена Альперина, а также назначил залог в размере 70 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста бизнесмену Вадиму Альперину.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила взять его под стражу с залогом 280 млн гривень.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обещал вознаграждение тем, кто поможет найти Альперина. Он его назвал одним из крестных отцов украинской контрабанды. Впрочем, Альперин сам пришел в САП.

Напомним, что одесского контрабандиста задержали 26 ноября, когда он пришел на допрос в САП. За сутки до этого НАБУ провело спецоперацию на таможне, по результатам которой были задержаны десять человек, в том числе заместитель главы Киевской таможни.

Действия Альперина квалифицировали по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Украины.

 

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