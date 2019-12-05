 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПо делу бизнесмена Альперина всем подозреваемым выбрали меры пресечения

По делу бизнесмена Альперина всем подозреваемым выбрали меры пресечения


фото: aspi
Высший антикоррупционный суд избрал меры для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями по растаможке товаров, нанесших интересам государства более 77,7 млн грн убытков

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме Альперина, которому избран арест или залог 70 млн грн, арестовали его партнера с альтернативой залога 18 млн грн.

Исполняющему обязанности главы отдела таможенного поста "Столичный" выбрали стражу или залог 2 млн грн.

Работнику офиса суд избрал залог 576,3 тысячи гривен, инспектору таможни - 192,1 тысячи гривен.

Другим фигурантам - экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни суд назначил ночной домашний арест.

Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда 9 апелляционных жалоб.

5 декабря суд взялся за апелляции прокуроров. По ходатайству стороны защиты рассмотрение перенесли на 12 декабря

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать