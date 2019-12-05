По делу бизнесмена Альперина всем подозреваемым выбрали меры пресечения
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кроме Альперина, которому избран арест или залог 70 млн грн, арестовали его партнера с альтернативой залога 18 млн грн.
Исполняющему обязанности главы отдела таможенного поста "Столичный" выбрали стражу или залог 2 млн грн.
Работнику офиса суд избрал залог 576,3 тысячи гривен, инспектору таможни - 192,1 тысячи гривен.
Другим фигурантам - экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни суд назначил ночной домашний арест.
Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда 9 апелляционных жалоб.
5 декабря суд взялся за апелляции прокуроров. По ходатайству стороны защиты рассмотрение перенесли на 12 декабря
- Ранее Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн.
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