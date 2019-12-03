Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн
3 декабря, 2019, 09:07
Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн
Об этом сообщает сам Вадим Альперин на своей странице в Facebook.
Бизнесмен поздравил киевлян с первым снегом.
"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал Альперин.
- Напомним, 29 ноября суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не покидать места проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
- Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
- Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
- 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
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