Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн

3 декабря, 2019, 09:07

Вадим Альперин покинул СИЗО, внеся залог в 70 млн грн

Об этом сообщает сам Вадим Альперин на своей странице в Facebook.

Бизнесмен поздравил киевлян с первым снегом.

"Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал Альперин.