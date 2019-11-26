Зеленский пообещал вознаграждение за "крестного отца" Альперина, которого подозревают в контрабанде
26 ноября, 2019, 19:08
Во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне от правоохранителей сбежал Вадим Альперин
Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем официальном Телеграмм-канале.
"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину", - написал президент.
По его предположению, поскольку границы перекрыты, то Вадим Альперин скрывается в стране.
"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - добавил президент.
Он предложил желающим звонить на горячую линию НАБУ (0800213200).
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