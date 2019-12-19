Сборная Украины завершила год в топ-25 лучших команд мира

19 декабря, 2019, 12:46

Национальная команда Украины завершает 2019-й год на 24-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА

Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Международная федерация футбола обнародовала обновленный рейтинг ФИФА, который по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, следом идут национальные команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.

Сборная Украины осталась на 24-й строчке мирового рейтинга, и на 15-м месте среди европейских команд. Соперники украинский в финальной части Евро-2020 Нидерланды и Австрия расположились на 14-м и 26-м месте мирового рейтинга ФИФА.