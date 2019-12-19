Сборная Украины завершила год в топ-25 лучших команд мира
19 декабря, 2019, 12:46
Национальная команда Украины завершает 2019-й год на 24-й строчке в обновленном рейтинге ФИФА
Об этом сообщает Еспресо.TV . со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
Международная федерация футбола обнародовала обновленный рейтинг ФИФА, который по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, следом идут национальные команды Франции, Бразилии, Англии и Уругвая.
Сборная Украины осталась на 24-й строчке мирового рейтинга, и на 15-м месте среди европейских команд. Соперники украинский в финальной части Евро-2020 Нидерланды и Австрия расположились на 14-м и 26-м месте мирового рейтинга ФИФА.
- 16 Декабря, стало известно, что в финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора .
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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