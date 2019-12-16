Новая форма: у сборной Украины может измениться технический спонсор

16 декабря, 2019, 16:11

В финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора

Об этом сообщает SportArena.

Украинская ассоциация футбола может изменить технического спонсора. По информации источника, украинские руководители рассматривают вариант непродления соглашения с Joma.

Если такое решение будет принято в конечном итоге, то скорее всего, на Евро-2020 украинцы выступят в форме другой марки. По предварительной информации, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.

Контракт УАФ с Joma был подписан в феврале 2017 года. Предыдущим техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas. Сотрудничество между Adidas и Украиной началось в 2009 году и завершилось в конце 2016 года.