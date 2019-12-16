Новая форма: у сборной Украины может измениться технический спонсор
16 декабря, 2019, 16:11
В финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора
Об этом сообщает SportArena.
Украинская ассоциация футбола может изменить технического спонсора. По информации источника, украинские руководители рассматривают вариант непродления соглашения с Joma.
Если такое решение будет принято в конечном итоге, то скорее всего, на Евро-2020 украинцы выступят в форме другой марки. По предварительной информации, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.
Контракт УАФ с Joma был подписан в феврале 2017 года. Предыдущим техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas. Сотрудничество между Adidas и Украиной началось в 2009 году и завершилось в конце 2016 года.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии.
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией.
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