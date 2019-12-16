 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовая форма: у сборной Украины может измениться технический спонсор

Новая форма: у сборной Украины может измениться технический спонсор


фото: dynamo.kiev.ua
В финальной части Евро-2020 сборная Украины может выступить в обновленной форме от нового технического спонсора

Об этом сообщает SportArena.

Украинская ассоциация футбола может изменить технического спонсора. По информации источника, украинские руководители рассматривают вариант непродления соглашения с Joma.

Если такое решение будет принято в конечном итоге, то скорее всего, на Евро-2020 украинцы выступят в форме другой марки. По предварительной информации, одним из вариантов рассматривается фирма Kelme.

Контракт УАФ с Joma был подписан в феврале 2017 года. Предыдущим техническим спонсором сборной Украины была компания Adidas. Сотрудничество между Adidas и Украиной началось в 2009 году и завершилось в конце 2016 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать