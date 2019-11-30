Евро-2020: расписание матчей сборной Украины в финальной части
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинцы стартуют на Евро-2020 матчем против Нидерландов 14 июня в Амстердаме. Второй матч состоится 18 июня в Бухаресте с победителем стыковых матчей. Команда Андрея Шевченко завершит групповой раунд 22 июня во Бухаресте игрой против Австрии.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020
14 июня, Амстердам, Нидерланды - Украина
18 июня, Бухарест, Украина - победитель плей-офф
22 июня, Бухарест, Украина - Австрия
Если на Евро-2020 пробьется Румыния, то именно она станет соперником украинцев, поскольку Бухарест является одним из городов-хозяев матчей турнира. Румыны сыграют в полуфинале пути A с Исландией, а в другом матче встретятся Болгария и Венгрия.
Также соперниками сборной Украины могут стать представители пути D, где за путевку будут соревноваться Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово. С кем из четвретой корзины сыграет Украины станет известно 31 марта 2020 года.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии .
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