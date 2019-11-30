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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей сборной Украины в финальной части

Евро-2020: расписание матчей сборной Украины в финальной части


фото: ffu.ua
По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей в групповом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинцы стартуют на Евро-2020 матчем против Нидерландов 14 июня в Амстердаме. Второй матч состоится 18 июня в Бухаресте с победителем стыковых матчей. Команда Андрея Шевченко завершит групповой раунд 22 июня во Бухаресте игрой против Австрии.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020

14 июня, Амстердам, Нидерланды - Украина

18 июня, Бухарест, Украина - победитель плей-офф

22 июня, Бухарест, Украина - Австрия

Если на Евро-2020 пробьется Румыния, то именно она станет соперником украинцев, поскольку Бухарест является одним из городов-хозяев матчей турнира. Румыны сыграют в полуфинале пути A с Исландией, а в другом матче встретятся Болгария и Венгрия.

Также соперниками сборной Украины могут стать представители пути D, где за путевку будут соревноваться Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово. С кем из четвретой корзины сыграет Украины станет известно 31 марта 2020 года.

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