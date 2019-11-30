Жеребьевка Евро-2020: Украина получила второго соперника по групповому раунду
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сборная Украины во время процедуры жеребьевки находилась в первой корзине. Из второй корзины команде Шевченко заранее в соперники по группе C досталась сборная Нидерландов.
Из третьего слота нашей команде могли достаться Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия. Из четвертой корзины в соперники украинцам могут попасть победители плей-офф Лиги наций.
Если на Евро-2020 пробьется Румыния, то именно она станет соперником украинцев, поскольку Бухарест является одним из городов-хозяев матчей турнира. Румыны сыграют в полуфинале пути A с Исландией, а в другом матче встретятся Болгария и Венгрия.
Также соперниками сборной Украины могут стать представители пути D, где за путевку будут соревноваться Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово. С кем из четвретого корзины сыграет Украины станет известно 31 марта 2020 года.
В итоге соперником сборной Украины по третьей корзины стала Австрия.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
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