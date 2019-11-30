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Espreso.tvСпортЖеребьевка Евро-2020: Украина получила второго соперника по групповому раунду

Жеребьевка Евро-2020: Украина получила второго соперника по групповому раунду


фото: REUTERS
Сегодня в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу, по итогам которого сборная Украины узнала еще одного соперника по групповому раунду

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины во время процедуры жеребьевки находилась в первой корзине. Из второй корзины команде Шевченко заранее в соперники по группе C досталась сборная Нидерландов.

Из третьего слота нашей команде могли достаться Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия. Из четвертой корзины в соперники украинцам могут попасть победители плей-офф Лиги наций.

Если на Евро-2020 пробьется Румыния, то именно она станет соперником украинцев, поскольку Бухарест является одним из городов-хозяев матчей турнира. Румыны сыграют в полуфинале пути A с Исландией, а в другом матче встретятся Болгария и Венгрия.

Также соперниками сборной Украины могут стать представители пути D, где за путевку будут соревноваться Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово. С кем из четвретого корзины сыграет Украины станет известно 31 марта 2020 года.

В итоге соперником сборной Украины по третьей корзины стала Австрия.

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