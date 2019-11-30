Хорошие шансы выйти из группы: Шевченко отреагировал на результаты жеребьевки Евро-2020
Об этом сообщает "Футбол 1" .
"Простых команд не бывает. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень сложная первая игра - со сборной Нидерландов. Это очень хорошая команда, у которой есть потенциал и очень сильные игроки, отличный тренер. Мы играем на выезде, поэтому будет тяжелая игра", - сказал Шевченко.
По его словам, сборная Австрии также является непростым соперником.
"Австрия тоже непростой соперник. Уже потом узнаем последнюю команду в нашей группе. Я считаю, что у Украині есть хорошие шансы выйти из этой группы. Все будет зависеть, в каком состоянии наши игроки подойдут к чемпионату Европы. Самое главное - чтобы не было травм" , - подчеркнул тренер.
По мнению Шевченко, украинцам не повезло, что первый матч придется играть с Нидерландами.
"Конечно, хотелось бы не начинать с нидерландцами, ведь это одна из самых сильных команд, я считаю. Но именно такой жребий попал, значит, будем играть", - констатировал Шевченко.
- Напомним, 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- 30 ноября вторым соперником сборной Украины по группе C стала команда Австрии.
- По итогам жеребьевки финальной части Евро-2020 сборная Украины получила расписание матчей на групповом раунде.
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