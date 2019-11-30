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Espreso.tvСпортХорошие шансы выйти из группы: Шевченко отреагировал на результаты жеребьевки Евро-2020

Хорошие шансы выйти из группы: Шевченко отреагировал на результаты жеребьевки Евро-2020


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда имеет хорошие шансы на выход из группы с Нидерландами и Австрией

Об этом сообщает "Футбол 1" .

"Простых команд не бывает. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень сложная первая игра - со сборной Нидерландов. Это очень хорошая команда, у которой есть потенциал и очень сильные игроки, отличный тренер. Мы играем на выезде, поэтому будет тяжелая игра", - сказал Шевченко.

По его словам, сборная Австрии также является непростым соперником.

"Австрия тоже непростой соперник. Уже потом узнаем последнюю команду в нашей группе. Я считаю, что у Украині есть хорошие шансы выйти из этой группы. Все будет зависеть, в каком состоянии наши игроки подойдут к чемпионату Европы. Самое главное - чтобы не было травм" , - подчеркнул тренер.

По мнению Шевченко, украинцам не повезло, что первый матч придется играть с Нидерландами.

"Конечно, хотелось бы не начинать с нидерландцами, ведь это одна из самых сильных команд, я считаю. Но именно такой жребий попал, значит, будем играть", - констатировал Шевченко.

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