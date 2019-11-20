Жеребьевка Евро-2020: известен первый соперник сборной Украины

20 ноября, 2019, 10:01

В групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборной Нидерландов в Амстердаме

Об этом сообщает Епресо.TV .

19 ноября завершился квалификационный раунд Евро-2020, 20 из 24 национальных команд, которые примут участие в чемпионате Европы уже известны, еще 4 мы узнаем после стыковых матчей.

Сборная Украины вышла в групповой этап Евро-2020 с первого места, а также попала в шестерку лучших команд отбора, обеспечив себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа. Благодаря такому результату уже известно с кем украинцы сыграют в групповом этапе Евро-2020.

Евро-2020 пройдет в 12-х разных странах, поэтому в одной группе команды будут играть в двух разных местах, благодаря чему уже известны некоторые участники каждой группы:

Группа A: Италия (прошла) и Азербайджан (выбыл)

Группа B: Россия (прошла) и Дания (прошла)

Группа C: Нидерланды (прошли) и Румыния (стыковые матчи)

Группа D: Англия (прошла) и Шотландия (стыковые матчи)

Группа E: Испания (прошла) и Ирландия (стыковые матчи)

Группа F: Германия (прошла) и Венгрия (стыковые матчи)

Среди шести первых участников каждой группы только Россия и Нидерланды не попали в первую корзину, следовательно это единственные сборные, в группу к которым может попасть Украина. Также известно, что украинскую и российскую сборные будут разводить в групповом этапе Евро-2020, что автоматически означает попадание сборной Украины в группу С, к сборной Нидерландов.

группа С

1.Нидерланды

2. Румыния, если пройдет стыковые матчи

3. Украина

4. кто-то из команд третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия)

Жеребьевка финального раунда состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте, столице Румынии, в 19:00 по киевскому времени.