Россия обжалует решение WADA об отстранении от международных соревнований
19 декабря, 2019, 14:38
На сегодняшнем заседании наблюдательного совета РУСАДА было принято решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны, по решению WADA об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнований сроком на 4 года
Об этом сообщает ua-football со ссылкой на российские СМИ.
В начале декабря WADA (Всемирное антидопинговое агентство) за манипуляции с данным московской лаборатории на четыре года изолировало Россию от международных спортивных соревнований, а также лишили права на проведение крупных турниров.
В РУСАДА (Российского антидопингового агентства) был 21 день на подачу апелляции по решению WADA. На сегодняшнем заседании наблюдательного совета, РУСАДА решило воспользоваться правом на апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам следует проводить собственные Олимпийские игры , из-за санкций WADA.
- 11 декабря двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов призвал российское государство не вмешиваться во спортивные дела .
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