Россия обжалует решение WADA об отстранении от международных соревнований

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на российские СМИ.

В начале декабря WADA (Всемирное антидопинговое агентство) за манипуляции с данным московской лаборатории на четыре года изолировало Россию от международных спортивных соревнований, а также лишили права на проведение крупных турниров.

В РУСАДА (Российского антидопингового агентства) был 21 день на подачу апелляции по решению WADA. На сегодняшнем заседании наблюдательного совета, РУСАДА решило воспользоваться правом на апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.