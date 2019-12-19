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Espreso.tvСпортРоссия обжалует решение WADA об отстранении от международных соревнований

Россия обжалует решение WADA об отстранении от международных соревнований


фото: PA
На сегодняшнем заседании наблюдательного совета РУСАДА было принято решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны, по решению WADA об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнований сроком на 4 года

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на российские СМИ.

В начале декабря WADA (Всемирное антидопинговое агентство) за манипуляции с данным московской лаборатории на четыре года изолировало Россию от международных спортивных соревнований, а также лишили права на проведение крупных турниров.

В РУСАДА (Российского антидопингового агентства) был 21 день на подачу апелляции по решению WADA. На сегодняшнем заседании наблюдательного совета, РУСАДА решило воспользоваться правом на апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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