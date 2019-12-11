Комиссия атлетов WADA требует не пускать россиян на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
Об этом сообщает The Times.
Сегодня, 11 декабря, комиссия атлетов проведет заседание, на котором будет обсуждаться возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд для ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга.
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года. Однако, российские спортсмены могут участвовать в стартах в нейтральном статусе, после прохождения специальной процедуры допуска.
Сейчас в комиссии опасаются, что апелляция, которую российская сторона намерена подать в CAS, принесет успех. Комиссия хочет добиться, чтобы российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе, поэтому она сама может подать апелляцию в CAS и потребовать полного отстранения атлетов из России.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
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