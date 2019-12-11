Комиссия атлетов WADA требует не пускать россиян на Олимпиаду даже в нейтральном статусе

11 декабря, 2019, 10:38

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх

Об этом сообщает The Times.

Сегодня, 11 декабря, комиссия атлетов проведет заседание, на котором будет обсуждаться возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд для ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга.

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от всех международных соревнований на четыре года. Однако, российские спортсмены могут участвовать в стартах в нейтральном статусе, после прохождения специальной процедуры допуска.

Сейчас в комиссии опасаются, что апелляция, которую российская сторона намерена подать в CAS, принесет успех. Комиссия хочет добиться, чтобы российские спортсмены не могли выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе, поэтому она сама может подать апелляцию в CAS и потребовать полного отстранения атлетов из России.