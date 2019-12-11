В России уже предлагают устроить собственные Олимпийские игры
11 декабря, 2019, 15:00
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам следует проводить собственные Олимпийские игры из-за санкций WADA
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Матвиенко, в ответ на отстранение сборной России на четыре года от всех чемпионате мира и Олимпиад, россиянам необходимо устроить собственные игры.
"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои игры. Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут они участвовать в Олимпиаде или нет. Вложено очень много труда и усилий спортсменов в эту подготовку", - сказала Матвиенко.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
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