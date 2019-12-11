В России уже предлагают устроить собственные Олимпийские игры

11 декабря, 2019, 15:00

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам следует проводить собственные Олимпийские игры из-за санкций WADA

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Матвиенко, в ответ на отстранение сборной России на четыре года от всех чемпионате мира и Олимпиад, россиянам необходимо устроить собственные игры.

"Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои игры. Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут они участвовать в Олимпиаде или нет. Вложено очень много труда и усилий спортсменов в эту подготовку", - сказала Матвиенко.