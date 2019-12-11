Олимпийский чемпион из России заявил, что спортсменов на допинг сажает государство
Об этом сообщает sovsport.ru.
По словам российского чемпиона Олимпиады-1996 Дениса Панкратова, мировое сообщество требует от России не только чистоты по делам допинга, оно требует, чтобы государство не вмешивалось в спортивные дела.
"Мировое сообщество требует от нас не только чистоты - оно требует, чтобы государство вышло из спорта. Во всем мире ребенок занимается спортом, потому что платят родители. А у нас с детства - спецназ готовят. Мы уничтожаем все вокруг", - призвал Панкратов.
По его словам, претензии Всемирного антидопингового агентства прежде касаются государства, которое сажает спортсменов на допинг.
"Уберите государство из спорта. Претензии - не отдельно к спортсменам. А претензии - к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. Сейчас у нас будет четырехлетний бан. Мы сами создали эту ситуацию, потому что считали себя самыми умными и хитрыми ", - сказал Панкратов.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам следует проводить собственные Олимпийские игры , из-за санкций WADA.
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