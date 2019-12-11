Олимпийский чемпион из России заявил, что спортсменов на допинг сажает государство

11 декабря, 2019, 17:10

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов призвал российское государство не вмешиваться в спортивные дела

Об этом сообщает sovsport.ru.

По словам российского чемпиона Олимпиады-1996 Дениса Панкратова, мировое сообщество требует от России не только чистоты по делам допинга, оно требует, чтобы государство не вмешивалось в спортивные дела.

"Мировое сообщество требует от нас не только чистоты - оно требует, чтобы государство вышло из спорта. Во всем мире ребенок занимается спортом, потому что платят родители. А у нас с детства - спецназ готовят. Мы уничтожаем все вокруг", - призвал Панкратов.

По его словам, претензии Всемирного антидопингового агентства прежде касаются государства, которое сажает спортсменов на допинг.

"Уберите государство из спорта. Претензии - не отдельно к спортсменам. А претензии - к России, которая сажает спортсменов на допинг. У нас это идет на государственном уровне. Сейчас у нас будет четырехлетний бан. Мы сами создали эту ситуацию, потому что считали себя самыми умными и хитрыми ", - сказал Панкратов.