Россию лишили права участия в чемпионатах мира и олимпиадах на 4 года
9 декабря, 2019, 12:49
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия и лишил статуса соответствия российское антидопинговое агентство
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, Россия будет лишена права участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и зимней в Пекине в 2022 году.
Такие санкции от Всемирного антидопингового агентства связаны с тем, что Российское антидопинговое агентство подменил результаты проб спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Следствие установило, что такую подмену проб могли сделать только высокопоставленные чиновники спорта от РФ.
- Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года
- Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства по России
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