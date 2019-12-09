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Espreso.tvОбществоРоссию лишили права участия в чемпионатах мира и олимпиадах на 4 года

Россию лишили права участия в чемпионатах мира и олимпиадах на 4 года


фото: reuters
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия и лишил статуса соответствия российское антидопинговое агентство

Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, Россия будет лишена права участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и зимней в Пекине в 2022 году.

Такие санкции от Всемирного антидопингового агентства связаны с тем, что Российское антидопинговое агентство подменил результаты проб спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Следствие установило, что такую подмену проб могли сделать только высокопоставленные чиновники спорта от РФ.

  • Напомним, ранее Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований на 4 года
  • Международный олимпийский комитет выступил с заявлением о поддержке санкций Всемирного антидопингового агентства по России

 

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