Режиссер фильмов о допинге обвинил МОК в поддержке России
Об этом Зеппельт написал в twitter.
По мнению автора разоблачительных фильмов о допинге в российском спорте, президент МОК Томас Бах поспособствовал тому, чтобы спортсмены из России в дальнейшем выступали на международном уровне в нейтральном статусе, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.
"Лучшие друзья навсегда? Путин+Бах в 2019-м снова против коллективных санкций в отношении России.
Путин: "Любое наказание должно быть индивидуальным и основываться на действиях конкретного человека".
Бах: "Принцип индивидуального права должен быть превыше всего для любого человека", - написал Зеппельт.
Best friends for ever? ;-) Putin + Bach in 2019 re demands for collective sanctions against RUS: Putin: "any punishment [...] should be individual and based on what that individual did." Bach: "... principle of individual justice to which every human being is entitled. "- Hajo Seppelt (@hajoseppelt) December 11, 2019
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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