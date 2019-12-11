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Espreso.tvСпортРежиссер фильмов о допинге обвинил МОК в поддержке России

Режиссер фильмов о допинге обвинил МОК в поддержке России


фото: sportbox.ru
Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года

Об этом Зеппельт написал в twitter.

По мнению автора разоблачительных фильмов о допинге в российском спорте, президент МОК Томас Бах поспособствовал тому, чтобы спортсмены из России в дальнейшем выступали на международном уровне в нейтральном статусе, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.

"Лучшие друзья навсегда? Путин+Бах в 2019-м снова против коллективных санкций в отношении России.

Путин: "Любое наказание должно быть индивидуальным и основываться на действиях конкретного человека".

Бах: "Принцип индивидуального права должен быть превыше всего для любого человека", - написал Зеппельт.

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