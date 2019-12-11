Режиссер фильмов о допинге обвинил МОК в поддержке России

11 декабря, 2019, 13:52

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года

Об этом Зеппельт написал в twitter.

По мнению автора разоблачительных фильмов о допинге в российском спорте, президент МОК Томас Бах поспособствовал тому, чтобы спортсмены из России в дальнейшем выступали на международном уровне в нейтральном статусе, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.

"Лучшие друзья навсегда? Путин+Бах в 2019-м снова против коллективных санкций в отношении России.

Путин: "Любое наказание должно быть индивидуальным и основываться на действиях конкретного человека".

Бах: "Принцип индивидуального права должен быть превыше всего для любого человека", - написал Зеппельт.

Best friends for ever? ;-) Putin + Bach in 2019 re demands for collective sanctions against RUS: Putin: "any punishment [...] should be individual and based on what that individual did." Bach: "... principle of individual justice to which every human being is entitled. " - Hajo Seppelt (@hajoseppelt) December 11, 2019