Никакого раскаяния: Путин призвал обжаловать решение WADA о дисквалификации сборной России в суде
Об этом Путин заявил на пресс-конференции после Нормандского саммита в Париже, сообщает Еспресо.TV.
По словам Путина, решение WADA о запрете россиянам в течение четырех лет выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах необходимо обжаловать в CAS.
"Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности: нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в этой части решение WADA противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в CAS", - сказал Путин.
Также президент России назвал решение о коллективной ответственности российских атлетов политическим.
"Если кто-то принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания считать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а рассуждения политического характера, которые ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеют", - сказал Путин.
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Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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