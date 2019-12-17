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Espreso.tvОбщество"Пресвятая погорелица", - 95-й квартал выпустил "извинения" перед Гонтаревой

"Пресвятая погорелица", - 95-й квартал выпустил "извинения" перед Гонтаревой

Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
фото: Дзеркало тижня
Студия "Квартал 95" снова запела песню о Гонтаревой под музыку "Горела сосна, палала" и передала бывшей руководительнице НБУ "пламенный привет"

Видео с выступления "Квартала", где "извиняются" перед Валерией Гонтаревой, опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

В видео "извинении" Евгений Кошевой поет на мелодию "Горила сосна" следующий текст:

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица."

Также коллектив "Квартала" передал бывший руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой "пламенный привет", и исполнитель песни Кошевой напоследок сказал: "Украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне."

Видео, выложенное пресс-секретарем "Слуги народа", провисело на странице Палийчук меньше, чем полсуток, после чего пресс-секретарь удалила его из-за гневных комментариев пользователей соцсетей

  • Напомним, 20 октября был обнародован видеоролик, в котором "Квартал 95" высмеял поджог дома Валерии Гонтаревой
  • После поджога и ролика квартала, событие прокомментировала сама Гонтарева, олигарх Игорь Коломойский , пятый президент Украины Петр Порошенко , Святослав Вакарчук и другие.
  • Соцсети бурно отреагировали на событие, из-за присутствия государственного хора Веревки в постановке.
  • Позже, Коломойский назавав министров Милованова и Бородянского дебилом и подонком за то, что те стали на сторону Гонтаревой публично.
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