"История с Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться": Порошенко об "идеологических ценностях" юмористов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор - это значительно больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу. Хору Веревки 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала 1 + 1 должны были бы извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И, конечно же, перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - написал Порошенко.
При этом пятый президент Украины напомнил, как Владимир Зеленский извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за шутку, которая Кадырову не понравилась.
"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. В дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - отметил Порошенко.
Читайте также: "Шоколадная задница для зеленых" и "хор Веревки в сауне": соцсети не сдерживают эмоции по поводу номера "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой
- Напомним, в ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над поджогом дома Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- "Квартал-95" назвал это выступление "острой политической сатирой".
- Руководитель хора Веревки Корешок извинился перед Гонтаревой.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха