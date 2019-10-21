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Espreso.tvОбщество"История с Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться": Порошенко об "идеологических ценностях" юмористов

"История с Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться": Порошенко об "идеологических ценностях" юмористов


фото: donpress
Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что менеджмент "95-го Квартала" и канала 1+1 должен извиниться за шутку о поджоге дома эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор - это значительно больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу. Хору Веревки 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95-го Квартала" и канала 1 + 1 должны были бы извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И, конечно же, перед главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - написал Порошенко.

При этом пятый президент Украины напомнил, как Владимир Зеленский извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за шутку, которая Кадырову не понравилась.

"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. В дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - отметил Порошенко.

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