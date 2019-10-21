"Дно": Вакарчук отреагировал на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой
21 октября, 2019, 09:38
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук прокомментировал номер студии "Квартал 95", где смеются над поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
Соответствующее сообщение он сделал в Facebook
"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - отметил Вакарчук.
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- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
- В новом выпуске "Вечернего квартала" на телеканале "1 + 1" юмористы студии "Квартал 95" пошутили над подпольем дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны .
- Коломойский прокомментировал этот номер студии "Квартал 95:" Да не последнее же имущество сгорело "
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