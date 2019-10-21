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Espreso.tvОбщество"Дно": Вакарчук отреагировал на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

"Дно": Вакарчук отреагировал на номер "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук прокомментировал номер студии "Квартал 95", где смеются над поджогом дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Соответствующее сообщение он сделал в Facebook

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - отметил Вакарчук.

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