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Espreso.tvОбщество"Мы перевели 20 млн грн на залог за Марченко - осталось ждать", - Бирюков

"Мы перевели 20 млн грн на залог за Марченко - осталось ждать", - Бирюков


фото: tsn
Средства на залог для начальника ГУРСМЗ ВСУ, генерал-майора Дмитрия Марченко, который находится в СИЗО по обвинению в "деле бронежилетов", уже перечислены, и вскоре его должны освободить

Об этом сообщил один из инициаторов фандрайзинговой компании FreeМарченко Юрий Бирюков, передает Еспресо.TV.

"Возможно, не случайно" Несколько хороших парней" был и является одним из самых любимых фильмов ... Вчера таких хороших парней (и девушек) оказалось несколько тысяч. Немного более 3000 тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петра Порошенко. Мы собрали 20 млн грн на залог за Дмитрия Марченко, и сегодня в 12:00 деньги были перечислены. Теперь осталось ждать ", - написал Бирюков.

Ранее сообщалось, что семья Петра Порошенко дала 19 млн грн на внесение залога для обвиняемого по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.

 

 

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