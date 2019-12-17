"Мы перевели 20 млн грн на залог за Марченко - осталось ждать", - Бирюков
17 декабря, 2019, 14:14
Средства на залог для начальника ГУРСМЗ ВСУ, генерал-майора Дмитрия Марченко, который находится в СИЗО по обвинению в "деле бронежилетов", уже перечислены, и вскоре его должны освободить
Об этом сообщил один из инициаторов фандрайзинговой компании FreeМарченко Юрий Бирюков, передает Еспресо.TV.
"Возможно, не случайно" Несколько хороших парней" был и является одним из самых любимых фильмов ... Вчера таких хороших парней (и девушек) оказалось несколько тысяч. Немного более 3000 тех, кто перевел деньги на наш расчетный счет. И потом еще одна семья, семья Петра Порошенко. Мы собрали 20 млн грн на залог за Дмитрия Марченко, и сегодня в 12:00 деньги были перечислены. Теперь осталось ждать ", - написал Бирюков.
Ранее сообщалось, что семья Петра Порошенко дала 19 млн грн на внесение залога для обвиняемого по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
- Марченко и его заместителя Сергея Поштаренко арестовали с правом внесения залога по 76 млн грн каждому. В дальнейшем суд уменьшил залог Марченко до 20 млн грн.
- Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителю бронежилетов "Корсар".
- Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они соответствуют всем техническим критериям заказа.
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