Дело бронежилетов: суд оставил Марченко под стражей, но уменьшил залог
28 ноября, 2019, 14:15
Апелляционный суд города Киева постановил уменьшить сумму залога генерал-майору Дмитрию Марченко до 20 млн грн и продолжил содержание под стражей до 3 января
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?