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Espreso.tvОбществоДело бронежилетов: суд оставил Марченко под стражей, но уменьшил залог

Дело бронежилетов: суд оставил Марченко под стражей, но уменьшил залог


фото: 5.ua
Апелляционный суд города Киева постановил уменьшить сумму залога генерал-майору Дмитрию Марченко до 20 млн грн и продолжил содержание под стражей до 3 января

Об этом сообщает Espreso.TV, трансляция из зала суда от Максима Дижечки

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Присутствующие в суде освистали решение суда, кричали "Позор!" и "Свободу Марченко!"

 

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