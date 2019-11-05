ГБР объявило подозрения чиновникам Минобороны за покупку некачественных бронежилетов для ВСУ, - Труба

5 ноября, 2019, 17:07

Директор ГБР Роман Труба рассказал о деле по закупке семи тысяч некачественных бронежилетов

Об этом он рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сегодня объявлено подозрение 5 высокопоставленным чиновникам из Министерства обороны Украины. Именно эти чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имущества при закупке и производстве. По предварительному сговору, эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам, а также имущества, которое не соответствует техническим требованиям", - сказал Труба.

Речь идет о бронежилетах 1-4 классов защиты, которые простреливаются. Подозрения объявили генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также 4 высокопоставленным ГУ ВСУ. Это заместители управлений и начальник отдела.

"Во время досудебного расследования было установлено следующее: 31 января был объявлен тендер, а в дальнейшем и проведение на закупку 20 тысяч бронежилетов Корсар М-3 С 1-4 на сумму 176 млн грн. В настоящее время они должны были отвечать всем требованиям, предусмотренным нормами 2018 года. В марте и апреле было обнаружено, что эти бронежилеты не соответствуют техническим требованиям. Все чиновники МО знали об этом, однако проводили встречи, на которых подтверждался этот факт, они давали указания на проведение исследований и знали об отрицательных результатах", - рассказал директор ГБР.

Несмотря на это, руководство дало указания быстрее закупить бронежилеты. Речь идет о 7 тысячах бронежилетов на сумму 61 млн гривень.

"Таким образом, они не только нанесли ущерб государству, но и поставили под угрозу жизни людей. Досудебное производство было начато в апреле этого года. Было проведено 43 обыска в ГУ ВСУ, на складах вещевого имущества и в кабинете заместителя министра. Было изъято 200 тонн имущества и средств защиты. В рамках экспертиз установлено, что 70% бронежилетов простреливаются видами оружия, которые не должны этого делать ", - отметил Труба.