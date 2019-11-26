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Espreso.tvОбществоГБР вручило подозрение владельца компании, выпускающей бронежилеты "Корсар", - Бутусов

ГБР вручило подозрение владельца компании, выпускающей бронежилеты "Корсар", - Бутусов

Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар", заявил журналист

В Facebook об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов.

"По данным источников, сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000"- производителя бронежилетов "Корсар" Юрию Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы", - написал Бутусов.

Задержание произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

  • Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар". Марченко и его заместителя Сергея Поштаренко арестовали с правом внесения залога по 76 млн грн каждому.
  • Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 г. назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
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