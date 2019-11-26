ГБР вручило подозрение владельца компании, выпускающей бронежилеты "Корсар", - Бутусов

26 ноября, 2019, 22:46

Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар", заявил журналист

В Facebook об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов.

"По данным источников, сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000"- производителя бронежилетов "Корсар" Юрию Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы", - написал Бутусов.

Задержание произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.