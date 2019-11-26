ГБР вручило подозрение владельца компании, выпускающей бронежилеты "Корсар", - Бутусов
26 ноября, 2019, 22:46
Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар", заявил журналист
В Facebook об этом написал украинский журналист Юрий Бутусов.
"По данным источников, сегодня Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000"- производителя бронежилетов "Корсар" Юрию Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы", - написал Бутусов.
Задержание произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар". Марченко и его заместителя Сергея Поштаренко арестовали с правом внесения залога по 76 млн грн каждому.
- Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 г. назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
Читайте также
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
Читайте также
-
22 ноября, 2019 Украина и "русский мир". 5 книг, которые все разъясняют
-
-