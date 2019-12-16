Порошенко внёс 19 млн грн залога за генерала Марченка, ещё 1 млн грн собрали неравнодушные

16 декабря, 2019, 21:36

Семья пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко дала 19 млн грн на внесение залога для обвиняемого по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко, еще 1 млн грн собрали неравнодушные украинцы

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО. Как известно, суд назначил залог в размере 20 млн гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко", - говорится в сообщении.

Сам Петр Порошенко уточнил, что к внесению средств на залог "киборгу" Марченко присоединились более 3 тыс. украинцев.

"Мне сообщили, что уже более 3 тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала Дмитрия Марченко. Каждый дал сколько смог. Вчера, когда мы с семьей были на Службе Божьей, предстоятель нашей церкви рассказывал притчу о богатых. Там говорилось о том, что когда собирали деньги, Господь поблагодарил вдову, которая отдала самую маленькую монету. И когда у Господа спросили, почему так, ведь кто-то дал гораздо больше, Спаситель ответил: "вы дали часть того, что вы имеете, а вдова отдала все. И сейчас уповает только на Господа". Так же и сейчас, каждый дал разные деньги. Может и последние. Но он не смог остаться равнодушным. Каждому из вас за каждую копейку - большое спасибо! Генерала Марченко мы вытащим! Остальные даст наша семья", - заявил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" также выразил уверенность, что залог вернется и эти средства пойдут на другие направления работы.

"Это не подарок, потому что все знают, сколько денег наша команда тратит на армию. И построение противовоздушной обороны, и поддержка спецназовцев, и аэроразведка, и дроны, и боеприпасы. Я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы докажем, что Марченко невиновен, залог вернется и каждая копейка будет потрачена в правильном направлении ", - сказал Порошенко.

Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.