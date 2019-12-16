Порошенко внёс 19 млн грн залога за генерала Марченка, ещё 1 млн грн собрали неравнодушные
Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".
"Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку киборга, генерала Дмитрия Марченко, который по надуманным обвинениям находится в СИЗО. Как известно, суд назначил залог в размере 20 млн гривен. За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко", - говорится в сообщении.
Сам Петр Порошенко уточнил, что к внесению средств на залог "киборгу" Марченко присоединились более 3 тыс. украинцев.
"Мне сообщили, что уже более 3 тысяч человек за три дня приняли участие в марафоне по сбору средств для освобождения генерала Дмитрия Марченко. Каждый дал сколько смог. Вчера, когда мы с семьей были на Службе Божьей, предстоятель нашей церкви рассказывал притчу о богатых. Там говорилось о том, что когда собирали деньги, Господь поблагодарил вдову, которая отдала самую маленькую монету. И когда у Господа спросили, почему так, ведь кто-то дал гораздо больше, Спаситель ответил: "вы дали часть того, что вы имеете, а вдова отдала все. И сейчас уповает только на Господа". Так же и сейчас, каждый дал разные деньги. Может и последние. Но он не смог остаться равнодушным. Каждому из вас за каждую копейку - большое спасибо! Генерала Марченко мы вытащим! Остальные даст наша семья", - заявил Порошенко.
Лидер "Европейской солидарности" также выразил уверенность, что залог вернется и эти средства пойдут на другие направления работы.
"Это не подарок, потому что все знают, сколько денег наша команда тратит на армию. И построение противовоздушной обороны, и поддержка спецназовцев, и аэроразведка, и дроны, и боеприпасы. Я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы докажем, что Марченко невиновен, залог вернется и каждая копейка будет потрачена в правильном направлении ", - сказал Порошенко.
Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 года назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
- Марченко и его заместитель Сергей Поштаренко были арестованы с правом внесения залога по 76 млн грн каждому. В дальнейшем суд уменьшил залог Марченко до 20 млн грн.
- Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителю бронежилетов "Корсар".
- Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они соответствуют всем техническим критериям заказа.
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