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Espreso.tvОбществоМинобороны проверило качество бронежилетов по делу генерала Марченко

Минобороны проверило качество бронежилетов по делу генерала Марченко

Министерство обороны Украины провело исследование бронежилетов "Корсар", в деле закупки которых арестован генерал-майор Дмитрий Марченко

Об этом сообщил в Facebook член спецкомиссии по проверке Роман Костенко.

"Министерством обороны Украины для установления объективных данных в деле закупки бронежилетов "Корсар" была создана специальная комиссия по проверке их качества, к которую я также вошел. В лаборатории ведущего научного учреждения Минобороны - Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины, было проведено исследование выборки бронежилетов ", - написал Костенко.

Комиссией проверила бронежилеты в условиях температуры -40 ° C и + 40 ° C, а также в условиях "дождевания".

"Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не произошло пробития защитного слоя", - сообщил Костенко.

Кроме того, комиссия дополнительно проверила бронежилеты в условиях, не предусмотренных техническими критериями закупки, - после часового замачивания бронежилетов.

"Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями 5.45 мм и 7.62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей 9 мм ПМ). В первом случае бронежилеты сохранили уровень устойчивости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам несовершенны и требуют доработки ", - пояснил Костенко.

В целом комиссия сделала вывод о соответствии бронежилетов требованиям заказчика.

"Испытания показали, что все требования, которые могли проверить работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, соответствуют техническим условиям, заложенным в договоре. Я надеюсь на объективное и справедливое рассмотрение этого дела в суде!" - подытожил Костенко.

  • Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко через закупку якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар". Марченко и его заместителя Сергея Поштаренко арестован с правом внесения залога по 76 млн грн каждому.
  • Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
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