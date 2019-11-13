"Дело бронежилетов": суд арестовал первого заместителя генерала Марченко

13 ноября, 2019, 19:14

Суд арестовал первого заместителя начальника ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Поштаренко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.

Ранее аналогичная мера пресечения была применена к руководителю Поштаренко, генералу Дмитрию Марченко.

Следствие также требует арестовать с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн других фигурантов так называемого дела бронежилетов.