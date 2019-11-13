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Espreso.tvОбщество"Дело бронежилетов": суд арестовал первого заместителя генерала Марченко

"Дело бронежилетов": суд арестовал первого заместителя генерала Марченко

Суд арестовал первого заместителя начальника ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Поштаренко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.

Ранее аналогичная мера пресечения была применена к руководителю Поштаренко, генералу Дмитрию Марченко.

Следствие также требует арестовать с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн других фигурантов так называемого дела бронежилетов.

  • Ранее председатель ГБР Роман Труба анонсировал новые подозрения по делу о якобы закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
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