"Дело бронежилетов": суд арестовал первого заместителя генерала Марченко
13 ноября, 2019, 19:14
Суд арестовал первого заместителя начальника ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Поштаренко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.
Ранее аналогичная мера пресечения была применена к руководителю Поштаренко, генералу Дмитрию Марченко.
Следствие также требует арестовать с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн других фигурантов так называемого дела бронежилетов.
- Ранее председатель ГБР Роман Труба анонсировал новые подозрения по делу о якобы закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене.
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