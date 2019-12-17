Дело бронежилетов: генерала Марченко отпустили из СИЗО под залог

17 декабря, 2019, 17:45

Во вторник, 17 декабря, подозреваемый по делу о закупке бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда не были причастны к закупкам. У нас есть только контрольная функция. Дело было сфабриковано", - сказал Марченко.

Избрание ему меры пресечения в виде ареста Марченко назвал попыткой совершать на него психологическое давление.

Во время общения Марченко с журналистами ему позвонил пятый президент Украины Петр Порошенко, который поздравил военного с выходом из СИЗО.

Накануне семья Петра Порошенко внесла 19 млн грн залога за Марченко, еще 1 млн грн собрало общество.

Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 г. назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.