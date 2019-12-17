Дело бронежилетов: генерала Марченко отпустили из СИЗО под залог
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда не были причастны к закупкам. У нас есть только контрольная функция. Дело было сфабриковано", - сказал Марченко.
Избрание ему меры пресечения в виде ареста Марченко назвал попыткой совершать на него психологическое давление.
Во время общения Марченко с журналистами ему позвонил пятый президент Украины Петр Порошенко, который поздравил военного с выходом из СИЗО.
Накануне семья Петра Порошенко внесла 19 млн грн залога за Марченко, еще 1 млн грн собрало общество.
Дмитрий Марченко - боевой офицер, ветеран АТО, участник обороны Донецкого аэропорта. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В сентябре 2015 г. назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
- Напомним, по делу бронежилетов ГБР обвиняет генерал-майора Марченко из-за закупки якобы некачественной партии бронежилетов "Корсар".
- Марченко и его заместителя Сергея Поштаренко был арестован с правом внесения залога по 76 млн грн каждому. В дальнейшем суд уменьшил залог Марченко до 20 млн грн.
- Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" - производителю бронежилетов "Корсар".
- Минобороны проверило качество бронежилетов во всех возможных условиях и пришло к выводу, что они соответствуют всем техническим критериям заказа.
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