Апелляцию на домашний арест Дугарь рассмотрят 18 декабря

Об этом сообщил Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.

"Завтра, 18 декабря, в 9:30, по сфабрикованному делу Яны Дугарь будет cуд в Апелляционном суде. Киева, ул. Соломенская, 2А. Всем патриотам, добровольцам, военным, волонтерам просьба быть на суде!"- написал Корчинский.

В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.

В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.

Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Позже суд постановил держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладку взрывчатки под авто Шеремета и приведение ее в действие.