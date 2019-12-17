Апелляцию на домашний арест Дугарь рассмотрят 18 декабря
Об этом сообщил Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook.
"Завтра, 18 декабря, в 9:30, по сфабрикованному делу Яны Дугарь будет cуд в Апелляционном суде. Киева, ул. Соломенская, 2А. Всем патриотам, добровольцам, военным, волонтерам просьба быть на суде!"- написал Корчинский.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
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В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
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Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
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Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
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Позже суд постановил держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладку взрывчатки под авто Шеремета и приведение ее в действие.
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16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела
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