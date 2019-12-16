Свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугар
Об этом адвокат Виталий Коломиец сообщил в Facebook.
"Друзья выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу", - написал адвокат.
Коломиец добавил, что есть достаточно доказательств ее невиновности, и все, что надо - только правильно их задокументировать.
"Неи Юлю, ни Рифмастера, ни Яну ранее месяца не выпустят (или через апелляцию, или ходатайство об изменении меры), следователи и прокуроры по-прежнему не будут подавать от себя ходатайство об изменении меры. Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления предусмотренного ч .2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы, как защита, должны делать и делаем ", - добавил адвокат.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладке взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела
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