Свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугар

16 декабря, 2019, 13:51

Адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец попросил возможных свидетелей по делу не выкладывать информацию в общий доступ, из-за возможности запугивания

Об этом адвокат Виталий Коломиец сообщил в Facebook.

"Друзья выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу", - написал адвокат.

Коломиец добавил, что есть достаточно доказательств ее невиновности, и все, что надо - только правильно их задокументировать.

"Неи Юлю, ни Рифмастера, ни Яну ранее месяца не выпустят (или через апелляцию, или ходатайство об изменении меры), следователи и прокуроры по-прежнему не будут подавать от себя ходатайство об изменении меры. Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления предусмотренного ч .2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы, как защита, должны делать и делаем ", - добавил адвокат.