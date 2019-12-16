 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСвидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугар

Свидетелей по делу об убийстве Шеремета начали запугивать, - адвокат Дугар


фото: reuters
Адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец попросил возможных свидетелей по делу не выкладывать информацию в общий доступ, из-за возможности запугивания

Об этом адвокат Виталий Коломиец сообщил в Facebook.

"Друзья выкладывайте в открытый доступ информацию, кого, когда Яна лечила, с кем была и т.д. Некоторых свидетелей начали запугивать. Не делайте вреда делу", - написал адвокат.

Коломиец добавил, что есть достаточно доказательств ее невиновности, и все, что надо - только правильно их задокументировать.

"Неи Юлю, ни Рифмастера, ни Яну ранее месяца не выпустят (или через апелляцию, или ходатайство об изменении меры), следователи и прокуроры по-прежнему не будут подавать от себя ходатайство об изменении меры. Но могут активно препятствовать собирать доказательства совершения ими преступления предусмотренного ч .2 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к ответственности), а именно это мы, как защита, должны делать и делаем ", - добавил адвокат.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Позже суд принял держать Юлию Кузьменко в СИЗО до 8 февраля 2020 года. Следствие инкриминирует ей закладке взрывчатки под авто Шеремета и приведения ее в действие.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать