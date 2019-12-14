Я наполовину еврей, - Антоненко ответил на обвинения в радикальных взглядах

14 декабря, 2019, 08:16

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета доброволец Андрей Антоненко отверг обвинения в радикальных взглядах

Об этом Антоненко заявил в зале суда во время избрания ему меры пресечения, сообщает "Украинская правда" .

"В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье", - сказал Антоненко.

Также он указал на свою непохожесть с мужчиной, который фигурирует на видеозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить... Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка ", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не схоже с человеком, который показан там. Плюс еще один момент - уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками. И еще один момент, характерная черта - мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет", - отметил Антоненко.