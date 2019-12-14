Я наполовину еврей, - Антоненко ответил на обвинения в радикальных взглядах
Об этом Антоненко заявил в зале суда во время избрания ему меры пресечения, сообщает "Украинская правда" .
"В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье", - сказал Антоненко.
Также он указал на свою непохожесть с мужчиной, который фигурирует на видеозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета.
"Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить... Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка ", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не схоже с человеком, который показан там. Плюс еще один момент - уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками. И еще один момент, характерная черта - мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет", - отметил Антоненко.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастелову.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, перед обыском вынесли мину.
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