 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯ наполовину еврей, - Антоненко ответил на обвинения в радикальных взглядах

Я наполовину еврей, - Антоненко ответил на обвинения в радикальных взглядах


фото: ukrinform.ua
Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета доброволец Андрей Антоненко отверг обвинения в радикальных взглядах

Об этом Антоненко заявил в зале суда во время избрания ему меры пресечения, сообщает "Украинская правда" .

"В отношении моих правых и левых предпочтений, как указано было в сообщении. Я родился в еврейском районе, я наполовину еврей, у меня дед польский еврей. Вы бессознательно, своим заключением предвзятым уже нанесли оскорбление мне лично и моей семье", - сказал Антоненко.

Также он указал на свою непохожесть с мужчиной, который фигурирует на видеозаписи по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Есть человек, снятый на видео 16-го года, к которому пытаются меня прицепить... Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или короче, но она сплошная. Человек в видео носит бородку формы "эспаньолка ", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не схоже с человеком, который показан там. Плюс еще один момент - уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькие ушками. И еще один момент, характерная черта - мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет", - отметил Антоненко.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгению Акастелову.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко, позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, перед обыском вынесли мину.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать