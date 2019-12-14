 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнтоненко пытался спрятать перед обыском полуразобранную мину, - Аваков

Антоненко пытался спрятать перед обыском полуразобранную мину, - Аваков


фото: mvs.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, перед обыском вынесли мину

Об этом Аваков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следствие мне только позволило обнародовать этот факт... Пока мы ждали адвоката, он написал человеку, жившему с ним в одной квартире - брату своей жены - "срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку... брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры... у нас было три версии и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - рассказал Аваков.

По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

Министр отметил, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

"Я не говорю, что это элемент этой бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", - сказал Аваков.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
  • В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
  • 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

14 декабря, 2019 суббота

13 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать