Антоненко пытался спрятать перед обыском полуразобранную мину, - Аваков

14 декабря, 2019, 07:49

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из квартиры Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, перед обыском вынесли мину

Об этом Аваков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следствие мне только позволило обнародовать этот факт... Пока мы ждали адвоката, он написал человеку, жившему с ним в одной квартире - брату своей жены - "срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку... брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры... у нас было три версии и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - рассказал Аваков.

По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

Министр отметил, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

"Я не говорю, что это элемент этой бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", - сказал Аваков.