Антоненко пытался спрятать перед обыском полуразобранную мину, - Аваков
Об этом Аваков заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает "Интерфакс-Украина".
"Следствие мне только позволило обнародовать этот факт... Пока мы ждали адвоката, он написал человеку, жившему с ним в одной квартире - брату своей жены - "срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку... брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры... у нас было три версии и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - рассказал Аваков.
По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.
Министр отметил, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.
"Я не говорю, что это элемент этой бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", - сказал Аваков.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко на позывной Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
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