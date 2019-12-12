Великобритания требует не пускать россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе

12 декабря, 2019, 10:16

Национальный олимпийский комитет Великобритании требует полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований

Об этом заявил глава НОК Великобритании Хью Робертсон, сообщает Daily Mail .

По его убеждению, в России необходимо применить максимально жесткие санкции.

"Систематическое употребление допинга россиянами три Олимпиады подряд нависло над всем олимпийским движением. Мы призываем применить к России максимально жестокие санкции перед Токио-2020", - сказал Робертсон.

По словам главы британского НОК, даже после отстранения сборной России от Олимпиады-2018 Пхенчхан, россияне продолжали манипулировать с допинг-тестами.

"В Пхенчхан-2018 года наши, британские спортсмены соревновались с командой России. Тогда она и называлась по-другому - такого не должно повториться. Даже после наказания, которое было перед Пхенчхан-2018, россияне все равно продолжили манипулировать с данными. У них нет никакой уважения к олимпийскому движению и спортсменов ", - сказал Робертсон.