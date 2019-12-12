 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВеликобритания требует не пускать россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе

Великобритания требует не пускать россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе


фото: The Independent
Национальный олимпийский комитет Великобритании требует полного отстранения российских спортсменов от международных соревнований

Об этом заявил глава НОК Великобритании Хью Робертсон, сообщает Daily Mail .

По его убеждению, в России необходимо применить максимально жесткие санкции.

"Систематическое употребление допинга россиянами три Олимпиады подряд нависло над всем олимпийским движением. Мы призываем применить к России максимально жестокие санкции перед Токио-2020", - сказал Робертсон.

По словам главы британского НОК, даже после отстранения сборной России от Олимпиады-2018 Пхенчхан, россияне продолжали манипулировать с допинг-тестами.

"В Пхенчхан-2018 года наши, британские спортсмены соревновались с командой России. Тогда она и называлась по-другому - такого не должно повториться. Даже после наказания, которое было перед Пхенчхан-2018, россияне все равно продолжили манипулировать с данными. У них нет никакой уважения к олимпийскому движению и спортсменов ", - сказал Робертсон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

12 декабря, 2019 четверг

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать