Великобритания требует не пускать россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе
Об этом заявил глава НОК Великобритании Хью Робертсон, сообщает Daily Mail .
По его убеждению, в России необходимо применить максимально жесткие санкции.
"Систематическое употребление допинга россиянами три Олимпиады подряд нависло над всем олимпийским движением. Мы призываем применить к России максимально жестокие санкции перед Токио-2020", - сказал Робертсон.
По словам главы британского НОК, даже после отстранения сборной России от Олимпиады-2018 Пхенчхан, россияне продолжали манипулировать с допинг-тестами.
"В Пхенчхан-2018 года наши, британские спортсмены соревновались с командой России. Тогда она и называлась по-другому - такого не должно повториться. Даже после наказания, которое было перед Пхенчхан-2018, россияне все равно продолжили манипулировать с данными. У них нет никакой уважения к олимпийскому движению и спортсменов ", - сказал Робертсон.
- Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам следует проводить собственные Олимпийские игры, из-за санкций WADA.
- 11 декабря двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов призвал российское государство не вмешиваться во спортивные дела .
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