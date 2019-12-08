Пожар в Одессе: в колледже не было противопожарной сигнализации, - ГСЧС
8 декабря, 2019, 21:36
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отсутствовала противопожарная сигнализация
Об этом Чечеткин заявил во время брифинга в Одессе, сообщает "РБК-Украина" .
По его словам, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар 4 декабря, вообще не было пожарной сигнализации.
"После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было", - сказал Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли в колледже пожарная сигнализация.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- 7 декабря в больнице скончался спасатель, который после ликвидации пожара находился в коме.
- 8 декабря в Украине было объявлено днем траура по погибшим в Одессе.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил об отставках нескольких чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Также Алексей Гончарук заявил, что до 10 января 2020 года состоятся проверки противопожарной безопасности во всех детсадах, школах, вузах и больницах Украины.
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