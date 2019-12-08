Пожар в Одессе: в колледже не было противопожарной сигнализации, - ГСЧС

8 декабря, 2019, 21:36

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отсутствовала противопожарная сигнализация

Об этом Чечеткин заявил во время брифинга в Одессе, сообщает "РБК-Украина" .

По его словам, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар 4 декабря, вообще не было пожарной сигнализации.

"После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было", - сказал Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли в колледже пожарная сигнализация.