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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: Гончарук анонсировал проверки всех детских садов, школ, вузов и больниц в Украине

Пожар в Одессе: Гончарук анонсировал проверки всех детских садов, школ, вузов и больниц в Украине


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до 10 января 2020 года состоятся проверки противопожарной безопасности во всех детсадах, школах, вузах и больницах Украины

Об этом Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.

По словам Гончарука, такие проверки будут проведены в связи с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", - написал Гончарук.

Он подчеркнул, что последняя проверка здания колледжа в Одессе состоялась 5 лет назад, в июне 2014 года.

"Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо! Жизнь украинцев не должна быть под риском. Безопасность людей - это приоритет №1", - отметил Гончарук.

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