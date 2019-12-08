Пожар в Одессе: Гончарук анонсировал проверки всех детских садов, школ, вузов и больниц в Украине
Об этом Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.
По словам Гончарука, такие проверки будут проведены в связи с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
"По поручению президента, до 10 января правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", - написал Гончарук.
Он подчеркнул, что последняя проверка здания колледжа в Одессе состоялась 5 лет назад, в июне 2014 года.
"Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо! Жизнь украинцев не должна быть под риском. Безопасность людей - это приоритет №1", - отметил Гончарук.
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