Пожар в Одессе: Зеленский объявил 8 декабря днем траура
7 декабря, 2019, 22:34
Владимир Зеленский объявил 8 декабря в Украине днем траура по погибшим в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Об этом сообщает официальный сайт президента.
"По состоянию на вечер субботу страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна. Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Упраздним шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины ", - заявил Зеленский.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- 7 декабря количество погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до пяти человек .
- 7 декабря было опознано еще одну погибшую в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Кроме этого, полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском коледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Позже число жертв пожара в колледже возросло до семи человек .
- 7 декабря в больнице скончался спасатель , который после ликвидации пожара находился в коме.
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