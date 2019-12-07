Пожар в Одессе: Зеленский объявил 8 декабря днем траура

7 декабря, 2019, 22:34

Владимир Зеленский объявил 8 декабря в Украине днем траура по погибшим в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Об этом сообщает официальный сайт президента.

"По состоянию на вечер субботу страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна. Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Упраздним шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины ", - заявил Зеленский.