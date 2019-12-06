Пожар в Одессе: колледж возобновит работу 9 декабря

6 декабря, 2019, 20:41

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, смогут вернуться к учебе уже в понедельнику, 9 декабря

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, восстановят обучение уже в понедельнику, 9 декабря 2019. Для этого предоставлено помещение и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета, а также в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по ул. Героев Крут, 19.