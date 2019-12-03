Джошуа опозорился во время спарринга перед реваншем с Руисом

3 декабря, 2019, 11:27

Британский боксер Энтони Джошуа серьезно пострадал во время спарринга перед боем-реваншем против американца Энди Руиса

Об этом сообщает WBN.

Источник сообщает, что во время одного из спаррингов Джошуа чуть не оказался в нокауте. Кто нанес британскому боксеру вред, не уточняется. Однако известно, что его спарринг-партнерами были Эндрю Табити, Том Литтл, Албон Первизай, Тимоти Мотен и британец Дерек Чисора, который станет следующим соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

Перед первым боем против Руиса WBN также сообщал, что Джошуа побывал в нокауте. Тогда чемпиона мира избил Джоуи Давейко.

Реванш между Джошуа и Руисом, владеющий титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

В первом поединке в июне 2019 г. Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.