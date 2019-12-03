Джошуа опозорился во время спарринга перед реваншем с Руисом
Об этом сообщает WBN.
Источник сообщает, что во время одного из спаррингов Джошуа чуть не оказался в нокауте. Кто нанес британскому боксеру вред, не уточняется. Однако известно, что его спарринг-партнерами были Эндрю Табити, Том Литтл, Албон Первизай, Тимоти Мотен и британец Дерек Чисора, который станет следующим соперником украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
Перед первым боем против Руиса WBN также сообщал, что Джошуа побывал в нокауте. Тогда чемпиона мира избил Джоуи Давейко.
Реванш между Джошуа и Руисом, владеющий титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
В первом поединке в июне 2019 г. Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- 3 ноября стало известно, что Александр Усик встретится со своим следующим соперником британцем Дереком Чисорой перед супербоем между Энди Руисом и Джошуа.
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