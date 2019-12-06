 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура


фото: shakhtar.com
В 17 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю", а "Шахтер" померяется силами с "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины по футболу

17-й тур

6 декабря пятница

19:00 "Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк), "Футбол 1"

7 декабря суббота

14:00 "Александрия" (Александрия) - "Ворскла" (Полтава), "Футбол 2"

17:00 "Колос" (Ковалевка) - "Днепр-1" (Днепр), "Футбол 2"

8 декабря воскресенье

14:00 "Карпаты" (Львов) - "Десна" (Чернигов), УНИАН

14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Львов" (Львов), "Футбол 1"

17:00 Динамо "(Киев) -" Заря "(Луганск)," 2 + 2 "

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать