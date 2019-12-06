УПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура
6 декабря, 2019, 08:01
В 17 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" принимает луганскую "Зарю", а "Шахтер" померяется силами с "Олимпиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины по футболу
17-й тур
6 декабря пятница
19:00 "Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк), "Футбол 1"
7 декабря суббота
14:00 "Александрия" (Александрия) - "Ворскла" (Полтава), "Футбол 2"
17:00 "Колос" (Ковалевка) - "Днепр-1" (Днепр), "Футбол 2"
8 декабря воскресенье
14:00 "Карпаты" (Львов) - "Десна" (Чернигов), УНИАН
14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Львов" (Львов), "Футбол 1"
17:00 Динамо "(Киев) -" Заря "(Луганск)," 2 + 2 "
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
- Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
- "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова.
- 1 декабря "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- В 16-м туре "Десна" переиграла "Александрию" и догнала "Динамо".
- Также 1 декабря "Динамо" победило "Олимпик" и вышел на второе место в турнирной таблице.
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