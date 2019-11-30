"Ворскла" одержала первую победу под руководством Максимова
30 ноября, 2019, 18:55
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Полтаве победу "Ворскле" принес гол Дениса Васина, который он забил на 38-й минуте с пенальти.
"Ворскла" обыграла "Колос" 1:0 и прервала трехматчевую проигрышную серию в чемпионате Украины. Для полтавчан этот успех стал первым под руководством нового главного тренера - Юрия Максимова.
"Ворскла" набрала 11 очков и догнала в турнирной таблице "Карпаты" и "Львов", с которыми делит 10-12 места. "Колос" имеет 17 пунктов и идет 10-м.
Чемпионат Украины
16-й тур
30 ноября
"Ворскла" - "Колос" 1:0
Гол: Васин, 38 (пен.)
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
- Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
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