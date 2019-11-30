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Espreso.tvСпорт"Ворскла" одержала первую победу под руководством Максимова

"Ворскла" одержала первую победу под руководством Максимова


фото: vorskla.com.ua
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Полтаве победу "Ворскле" принес гол Дениса Васина, который он забил на 38-й минуте с пенальти.

"Ворскла" обыграла "Колос" 1:0 и прервала трехматчевую проигрышную серию в чемпионате Украины. Для полтавчан этот успех стал первым под руководством нового главного тренера - Юрия Максимова.

"Ворскла" набрала 11 очков и догнала в турнирной таблице "Карпаты" и "Львов", с которыми делит 10-12 места. "Колос" имеет 17 пунктов и идет 10-м.

Чемпионат Украины

16-й тур

30 ноября

"Ворскла" - "Колос" 1:0

Гол: Васин, 38 (пен.)

  • Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
  • Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
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