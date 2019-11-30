 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Заря" победила "Карпаты" и опередила "Динамо" в УПЛ

"Заря" победила "Карпаты" и опередила "Динамо" в УПЛ


фото: fckarpaty.com
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье "Заря" повела в счете на 54-й минуте, когда отличился Виталий Вернидуб. На 87-й минуте Назарий Русин увеличил преимущество команды Виктор Скрипника.

"Заря" победила "Карпаты" 2:0, набрала 31 очко и вышла на второе место в турнирной таблице. "Динамо" с 30 пунктами опустилось на третью позицию, однако киевляне имеют матч в запасе. Лидирует "Шахтер", у которого 43 балла.

Чемпионат Украины

16-й тур

30 ноября

"Заря" - "Карпаты" 2:0

Голы: Вернидуб, 54, Русин, 87

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

30 ноября, 2019 суббота

29 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать