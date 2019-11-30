"Заря" победила "Карпаты" и опередила "Динамо" в УПЛ
30 ноября, 2019, 16:05
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Запорожье "Заря" повела в счете на 54-й минуте, когда отличился Виталий Вернидуб. На 87-й минуте Назарий Русин увеличил преимущество команды Виктор Скрипника.
"Заря" победила "Карпаты" 2:0, набрала 31 очко и вышла на второе место в турнирной таблице. "Динамо" с 30 пунктами опустилось на третью позицию, однако киевляне имеют матч в запасе. Лидирует "Шахтер", у которого 43 балла.
Чемпионат Украины
16-й тур
30 ноября
"Заря" - "Карпаты" 2:0
Голы: Вернидуб, 54, Русин, 87
- Напомним, 28 листпада "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому с призывом спасти знаменитый футбольный клуб от исчезновения.
- В 16 туре чемпионата Украины по Футбол 1 декабря Киевская "Динамо" встретится с донецким "Олимпиком", а "Шахтер" померяется силами с "Мариуполем".
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