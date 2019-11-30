"Заря" победила "Карпаты" и опередила "Динамо" в УПЛ

30 ноября, 2019, 16:05

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Запорожье "Заря" повела в счете на 54-й минуте, когда отличился Виталий Вернидуб. На 87-й минуте Назарий Русин увеличил преимущество команды Виктор Скрипника.

"Заря" победила "Карпаты" 2:0, набрала 31 очко и вышла на второе место в турнирной таблице. "Динамо" с 30 пунктами опустилось на третью позицию, однако киевляне имеют матч в запасе. Лидирует "Шахтер", у которого 43 балла.

Чемпионат Украины

16-й тур

30 ноября

"Заря" - "Карпаты" 2:0

Голы: Вернидуб, 54, Русин, 87