"Десна" победила "Александрию" и догнала "Динамо" в УПЛ
1 декабря, 2019, 16:38
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" переиграла "Александрию" и догнала в турнирной таблице "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Чернигове "Десну" на 47-й минуте вывел вперед Дмитрий Хлебас. Преимущество хозяев поля на 60-й минуте увеличил Александр Филиппов.
"Десна" победила "Александрию" 2:0, набрала 30 очков и догнала в турнирной таблице "Динамо", которое занимает третье место. "Александрия" имеет 27 пунктов и идет пятой.
Чемпионат Украины
16-й тур
1 декабря
"Десна" - "Александрия" 2:0
Голы: Хлебас, 47, Филиппов, 60
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
- Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
- "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова.
- 1 декабря "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
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