 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Десна" победила "Александрию" и догнала "Динамо" в УПЛ

"Десна" победила "Александрию" и догнала "Динамо" в УПЛ


фото: facebook
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" переиграла "Александрию" и догнала в турнирной таблице "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Чернигове "Десну" на 47-й минуте вывел вперед Дмитрий Хлебас. Преимущество хозяев поля на 60-й минуте увеличил Александр Филиппов.

"Десна" победила "Александрию" 2:0, набрала 30 очков и догнала в турнирной таблице "Динамо", которое занимает третье место. "Александрия" имеет 27 пунктов и идет пятой.

Чемпионат Украины

16-й тур

1 декабря

"Десна" - "Александрия" 2:0

Голы: Хлебас, 47, Филиппов, 60

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

1 декабря, 2019 воскресенье

30 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать