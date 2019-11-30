"Днепр-1" выиграл у "Львова" и ворвался в топ-6 УПЛ
30 ноября, 2019, 16:31
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове "Днепр-1" на 15-й минуте вывел вперед Дмитрий Коркишко. На 61-й минуте преимущество днепрян увеличил Игорь Когут.
"Днепр-1" победил "Львов" 2:0, набрал 18 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. "Львов" с 11 очками идет 11-м.
Чемпионат Украины
16-й тур
30 ноября
"Львов" - "Днепр-1" 0:2
Голы: Коркишко, 15; Когут, 61
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место в турнирной таблице.
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