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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" выиграл у "Львова" и ворвался в топ-6 УПЛ

"Днепр-1" выиграл у "Львова" и ворвался в топ-6 УПЛ


фото: scdnipro1.com.ua
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове "Днепр-1" на 15-й минуте вывел вперед Дмитрий Коркишко. На 61-й минуте преимущество днепрян увеличил Игорь Когут.

"Днепр-1" победил "Львов" 2:0, набрал 18 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. "Львов" с 11 очками идет 11-м.

Чемпионат Украины

16-й тур

30 ноября

"Львов" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Коркишко, 15; Когут, 61

  • Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место в турнирной таблице.
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