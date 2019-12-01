"Динамо" в большинстве переиграло "Олимпик" и вернулся на 2-е место в УПЛ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В столице, на стадионе "Динамо" им. Лобановского, где проводит домашние матчи "Олимпик", команда Алексея Михайличенко вышла вперед на 37-й минуте, когда забил Артем Беседин.
"Олимпик" отыгрался через минуту - пенальти реализовал Шахаб Захедитабар.
На 73-й минуте дончане остались в меньшинстве - красную карточку заработал Андрей Кравчук.
Киевляне воспользовались численным преимуществом на 79-й минуте - дубль сделал Беседин. Окончательно вопрос о победителе на 87-й минуте снял Карлос де Пена.
"Динамо" победило "Олимпик" 3:1, набрало 33 очка и вернулось на второе место. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 11 пунктов. "Олимпик" имеет 18 баллов и идет седьмым.
Чемпионат Украины
16-й тур
1 декабря
"Олимпик" - "Динамо" 1:3
Голы: Захедитабар, 38 (пен.) - Беседин, 37, 79, Де Пена, 87
Удаление: Крачвук, 73 ( "Олимпик")
- Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
- Кроме того, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
- "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова.
- 1 декабря "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем".
- Также в 16-м туре "Десна" переиграла "Александрию" и догнала в турнирной таблице "Динамо".
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