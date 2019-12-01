"Динамо" в большинстве переиграло "Олимпик" и вернулся на 2-е место в УПЛ

1 декабря, 2019, 21:23

В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Олимпик" и вышлол на второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В столице, на стадионе "Динамо" им. Лобановского, где проводит домашние матчи "Олимпик", команда Алексея Михайличенко вышла вперед на 37-й минуте, когда забил Артем Беседин.

"Олимпик" отыгрался через минуту - пенальти реализовал Шахаб Захедитабар.

На 73-й минуте дончане остались в меньшинстве - красную карточку заработал Андрей Кравчук.

Киевляне воспользовались численным преимуществом на 79-й минуте - дубль сделал Беседин. Окончательно вопрос о победителе на 87-й минуте снял Карлос де Пена.

"Динамо" победило "Олимпик" 3:1, набрало 33 очка и вернулось на второе место. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - киевляне отстают на 11 пунктов. "Олимпик" имеет 18 баллов и идет седьмым.

Чемпионат Украины

16-й тур

1 декабря

"Олимпик" - "Динамо" 1:3

Голы: Захедитабар, 38 (пен.) - Беседин, 37, 79, Де Пена, 87

Удаление: Крачвук, 73 ( "Олимпик")