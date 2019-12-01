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Espreso.tvСпорт"Шахтер" не смог переиграть "Мариуполь" в чемпионате Украины

"Шахтер" не смог переиграть "Мариуполь" в чемпионате Украины


фото: fcmariupol.com
В 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" неожиданно потерял очки в гостевой игре с "Мариуполем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дончане открыли счет на 15-й минуте усилиями Тайсона, который реализовал пенальти .. Однако, удержать преимущество команде Луиша Каштру не удалось. На 49-й минуте гол забил Илья Путря.

"Шахтер" сыграл с "Мариуполем" вничью 1:1, набрал 44 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. Ближайшего преследователя - "Зарю" - "горняки" опережают на 13 пунктов. "Мариуполь" имеет 18 баллов и занимает шестую позицию.

Чемпионат Украины

16-й тур

1 декабря

"Мариуполь" - "Шахтер" 1:1

Голы: Путря, 49 - Тайсон, 15 (пен.)

  • Напомним, 30 ноября в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Карпаты" и вышла на второе место.
  • Кроме этого, в 16-м туре "Днепр-1" победил в гостях "Львов" и вышел на шестое место в турнирной таблице.
  • "Ворскла" выиграла у "Колоса" и одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Максимова.
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