Украина уже получила от Газпрома $2,1 млрд, - Коболев
Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью LIGA.net .
По словам главы НАК, это составляет почти половину всей компенсации, которую присудил Стокгольмский арбитраж.
"$2,1 млрд , зачисленных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа. Это 45% всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины ", - рассказал Коболев.
Что касается остальной части суммы компенсации, то НАК "Нафтогаз Украины" продолжает заниматься взысканием, отметил Коболев.
"С накопленными процентами это почти $3 млрд. У нас большое количество активов Газпрома либо арестованы, либо обездвижены в различных юрисдикциях. Я думаю, остальную сумму мы получим. Когда? Все зависит от решения судов. Если Газпром не рассчитается, местные суды разных юрисдикций позволят продавать его активы", - пояснил глава "Нафтогаза".
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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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В мае газовый монополист РФ "Газпром" из-за апелляции обжаловал решение люксембургского суда о признании и выполнении на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании с Газпрома активов в пользу Нафтогаза.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа из-за пени превысил $2,8 млрд.
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27 ноября российский газовый монополист Газпром проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях.
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