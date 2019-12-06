Украина уже получила от Газпрома $2,1 млрд, - Коболев

6 декабря, 2019, 14:38

Украина получила $2,1 млрд от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитражного суда

Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью LIGA.net .

По словам главы НАК, это составляет почти половину всей компенсации, которую присудил Стокгольмский арбитраж.

"$2,1 млрд , зачисленных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного нами газа. Это 45% всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины ", - рассказал Коболев.

Что касается остальной части суммы компенсации, то НАК "Нафтогаз Украины" продолжает заниматься взысканием, отметил Коболев.

"С накопленными процентами это почти $3 млрд. У нас большое количество активов Газпрома либо арестованы, либо обездвижены в различных юрисдикциях. Я думаю, остальную сумму мы получим. Когда? Все зависит от решения судов. Если Газпром не рассчитается, местные суды разных юрисдикций позволят продавать его активы", - пояснил глава "Нафтогаза".